Vzájemně do sebe zapadající cihly vyrobené z regolitu by mohly být způsobem, jak na Měsíci vytvářet stavební struktury. K řešení tohoto problému přispěla dánská hračkářská společnost LEGO. Ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou totiž vyrobila kostku z prachu meteoritu a dalších materiálů. Právě z něj by se v budoucnu mohla stavět infrastruktura na Měsíci i mimo něj.

video: ESA Extras