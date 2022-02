VIDEO: Lenochod na vedení. Se zachráncem se trochu pral Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lenochod na vedení. Se zachráncem se trochu pral

Obyvatelé obce Tarazta v Kolumbii sami zavolali na tísňovou linku kvůli lenochodovi, který vyšplhal po stožáru až na elektrické dráty a jal se odpočívat. Na pomoc zvířeti, které se ocitlo ve smrtící pasti, aniž by to sami tušilo, vyrazili pracovníci elektropodniku. Během dramatické operace, kdy musel zaměstnanec rozvodné formy s lenochodem bojovat, se naštěstí nikomu nic nestalo a zvíře druhý den vypustili ochranáři do volné přírody.

video: Reuters