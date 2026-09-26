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Nalepovací nehty dobývají USA. Čína je chrlí po milionech

Zahraniční
Američané si oblíbili drobný kosmetický doplněk, který se stal nečekaným symbolem čínsko-amerického obchodu. Nalepovací nehty z čínského Tung-chaje míří do celého světa, přičemž Spojené státy jsou pro tamní výrobce největším odbytištěm.
video: Reuters
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