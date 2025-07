VIDEO: Let Air Asia narušila rvačka kvůli hlučné skupině žen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Let Air Asia narušila rvačka kvůli hlučné skupině žen

Noční let z Malajsie do Číny přerostl ve rvačku mezi cestujícími. Muž požádal skupinu žen, aby byly zticha, protože chtěl spát, ale výměna názorů rychle vyústila v pěstní souboj. Do incidentu se zapojila i matka jedné z žen. Letušky musely zasáhnout a zklidnit rozvášněné účastníky incidentu.

video: Reuters