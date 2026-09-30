Cestující z krvavého letu vítal na letišti dav a Netanjahu
30. 9. 2026 20:36 Zahraniční
Premiér Benjamin Netanjahu označil cestujícího, který zasáhl při útoku na palubě letu z Dubaje do Tel Avivu, za „velkého hrdinu“. Kopilot podle izraelských úřadů pobodal pilota a pokusil se letoun zřítit, cestující ho však přemohli a ostatní piloti s letadlem bezpečně přistáli v Saúdské Arábii.
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