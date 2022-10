VIDEO: Po palubě létaly věci. Při turbulencích nad Atlantikem se zranilo 12 lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po palubě létaly věci. Při turbulencích nad Atlantikem se zranilo 12 lidí

Dvanáctihodinový transatlantický let na lince z Madridu do Buenos Aires ve středu přerušily silné turbulence, které kromě cestujících zaskočily i personál letadla. Dvanáct lidí se zranilo, tři z nich byli po přistání převezení do nemocnice na pozorování.

video: twitter.com/@ItsSCT