Letadlo australské aerolinky Qantas se chystá na nejdelší let v historii. Podnikne téměř dvacetihodinovou cestu z New Yorku do Sydney. Od země se letoun odlepí v pátek ve 21 hodin newyorského času, očekávaný přílet je v neděli v sedm hodin ráno australského času.

video: Qantas