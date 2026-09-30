Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama

Zahraniční
O incidentu, který vedl k nouzovému přistání letu společnosti Flydubai v Saúdské Arábii, jsou známy první bližší informace. Vysoce postavený izraelský představitel uvedl, že „bylo zabráněno velké katastrofě“. Podle výpovědí cestujících se jeden z pilotů údajně snažil s letadlem zřítit k zemi. Tomu zabránil druhý pilot s pomocí skupiny pasažérů.
video: Reuters, X/@koshercockney, X/@cvr_intel
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:04

Posuďte slib, že pohlídáme Babiše, až na konci volebního období, říká Macinka
Domácí
30. 9. 2026 15:28
04:06

Superdebata - spící primátor
Domácí
30. 9. 2026 15:24
00:53

Silnice smrti na Novojičínsku zmizí z mapy
Domácí
30. 9. 2026 15:20
01:00

Nová cesta v Jablůnce vedla přes hřiště, silničáři ho proto „přeložili“
Domácí
30. 9. 2026 15:04
02:17

Padáme, potřebujeme pomoc! Cestující letu do Izraele zažili krvavé drama
Zahraniční
30. 9. 2026 14:50
00:55

U tureckého pobřeží objevili tisíce starověkých artefaktů
Zahraniční
30. 9. 2026 14:46
04:57

Zbrojovka opustila domov před 25 lety, boj o návrat za Lužánky nyní sílí
Domácí
30. 9. 2026 14:16
00:35

Střelba na poliklinice v Pardubicích. Policie pátrá po uprchlém muži
Krimi
30. 9. 2026 14:04
03:00

Říkáte lidem jen to, co chtějí slyšet, vyčetl premiérovi Babišovi Rakušan
Domácí
30. 9. 2026 13:54
01:44

Horor na letu do Izraele. Pilot chtěl havarovat, cestující ho pomohli přemoct
Zahraniční
30. 9. 2026 12:48
00:35

Ve Splitu vylovili loď, na níž zemřeli 4 Češi
Zahraniční
30. 9. 2026 11:42
00:34

Veselá kráva se po sto letech přestala smát
Zahraniční
30. 9. 2026 10:56
01:09

Umučila spolužačku. Archivní záběry z roku 1996 zachycují vražedkyni u soudu
Zahraniční
30. 9. 2026 10:50
01:12

S čtyřmi promile alkoholu se ptal na cestu, dotazovaní zavolali policii
Krimi
30. 9. 2026 10:16
02:14

V Kladně vyrobili Staroměstský orloj z kostiček Lego
Domácí
30. 9. 2026 10:10
02:46

My ten podělaný Green Deal nemůžeme zrušit, stěžuje si šéf poslanců SPD Fiala
Domácí
30. 9. 2026 10:06
00:31

Vesmírný robotický záchranář po neúspěšné misi patrně shořel v atmosféře
Technika
30. 9. 2026 9:58
00:39

Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
Zahraniční
30. 9. 2026 8:38
00:54

Ruské útoky zabíjely v Kyjevě. Poláci kvůli ohrožení vyslali svá letadla
Zahraniční
30. 9. 2026 8:22
00:53

Na Liberecku hoří bývalé zemědělské budovy
Krimi
30. 9. 2026 6:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×