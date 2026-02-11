Letadlo při nouzovém přistání v Mogadišu přejelo ranvej a skončilo na mělčině

Zahraniční
Velké štěstí měli cestující dopravního letadla, které mířilo ze somálské metropole Mogadišu do města Gaalkacyo. Letoun při nouzovém přistání přejel ranvej a skončil na mělčině na pobřeží Indického oceánu. Nikomu se nic nestalo
video: Reuters
