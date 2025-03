VIDEO: Letadlo se muselo otočit a vrátit do USA, pilot si zapomněl pas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letadlo se muselo otočit a vrátit do USA, pilot si zapomněl pas

Jeden z pilotů letadla Boeing 787-9 Dreamliner společnosti United Airlines mířícího z Los Angeles do Šanghaje za letu zjistil, že si zapomněl vzít pas. Let s 257 cestujícími byl proto přesměrován do San Francisca a nabral tak šestihodinové zpoždění.

video: flightradar24