Letadlu při startu upadlo kolo, muselo nouzově přistát

Pravidelný let, společnosti Air Canada z Montréalu do Saguenay, se proměnil v drama. Už při startu si cestující všimli, že má stroj problémy s kolem, které nakonec ve vzduchu úplně odpadlo. Mladíci na palubě to vzali s humorem. Ze zjevně znepokojující situace si udělali legraci a celý incident si natáčeli. Letadlo se ihned vrátilo do Montréalu. Nouzové přistání proběhlo naštěstí bez problémů.

video: Tom Podolec