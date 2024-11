VIDEO: Ruská „neviditelná“ stíhačka v Číně sklidila výsměch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruská „neviditelná“ stíhačka v Číně sklidila výsměch

Vůbec poprvé se ruská stíhačka SU-57 účastní letecké přehlídky v zahraničí a je tak nyní jasné, proč Rusové nikdy nedovolili divákům, aby se k ní přiblížili. Ukázka ruského stíhacího letounu na mezinárodní akci Airshow China 2024 v Ču-chaji byla posledním hřebíčkem do rakve mýtu, že tento letoun patří do páté generace a také důkazem, že všechny ruské technologie konstrukce letadel zůstaly na úrovni 20. století. Nedopatření na ruské straně spočívalo v tom, že se jim nepodařilo zorganizovat zónu se zákazem vstupu pro diváky a čínští návštěvníci akce se tak mohli volně přiblížit až do úplné blízkosti modelu SU-57 předváděného na výstavě. Na první pohled zaujme především obrovské množství šroubů, které drží trupové panely pohromadě. Zcela jinou věcí je, že kvalita spojů nesplňuje žádná rozumná očekávání.

video: X/@theinformant_x, X/@ConnieLingus123,