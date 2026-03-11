Záběry z letiště v Dubaji poté, co v jeho blízkosti spadly dva drony

Zahraniční
Poblíž mezinárodního letiště v Dubaji ve středu dopadly dva íránské drony a zranily čtyři lidi. Mezi zraněnými jsou dva občané Ghany, Ind a Bangladéšan. Jeden z nejvytíženějších terminálů světa zůstává v provozu.
video: X/@stiwari1510
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Záběry z letiště v Dubaji poté, co v jeho blízkosti spadly dva drony
Zahraniční
11. 3. 2026 13:52
00:31

Vondra po hádce opustil debatu stanice TA3
Zahraniční
11. 3. 2026 13:46
34:46

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká v Rozstřelu politoložka Eva Taterová
Rozstřel
11. 3. 2026 13:34
00:49

Evropou prosvištěl meteorit, úlomky zasáhly dům
Zahraniční
11. 3. 2026 13:04
00:40

Ukrajinci podnikli smrtící útok na západě Ruska
Zahraniční
11. 3. 2026 12:40
01:26

Rekonstrukce stanice Flora pokračuje, hotovo má být na přelomu listopadu a prosince
Domácí
11. 3. 2026 12:30
04:07

Vsadili na boty: Klan Baťa ožije v muzikálu na Kampě
Domácí
11. 3. 2026 11:58
02:43

Rozpočet je realistický, řekla Schillerová. Opozice ho kritizuje
Domácí
11. 3. 2026 11:42
00:18

Kvůli sporům ředitelky školy se starostkou dorazily desítky lidí
Domácí
11. 3. 2026 11:14
02:15

Wonderful Neoran Valley - trailer
Lifestyle
11. 3. 2026 11:12
00:58

Drážďany zažívají dosud největší evakuaci kvůli bombě
Zahraniční
11. 3. 2026 11:08
00:29

USA zničily deset íránských minonosných lodí
Zahraniční
11. 3. 2026 10:58
01:37

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí
Krimi
11. 3. 2026 10:52
02:02

Studenti protestovali proti škrtům v rozpočtu ministerstva kultury
Domácí
11. 3. 2026 10:52
01:04

Johnsonová pózovala bez kalhotek i podprsenky
Společnost
11. 3. 2026 10:30
00:52

Brňané v pocitové mapě vybrali příjemná i problematická místa
Domácí
11. 3. 2026 10:02
37:39

Rozstřel: Ondřej Jonáš - celý záznam
Rozstřel
11. 3. 2026 10:00
00:51

Teherán ukazuje trosky a mrtvé po amerických náletech
Zahraniční
11. 3. 2026 9:52
00:43

Po zklamání s mužem se Petr orientuje víc na ženy
Společnost
11. 3. 2026 9:38
00:16

V Naked Attraction si bude vybírat pansexuál Petr
Společnost
11. 3. 2026 9:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.