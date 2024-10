VIDEO: Neslavný osud slavného letounu Concorde Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neslavný osud slavného letounu Concorde

Cesta z Londýna do New Yorku trvala letounu Condorde zhruba tři hodiny. Toto nadzvukové dopravní letadlo je dodnes považováno za vrchol civilní letecké dopravy, který už téměř 21 let známe jen jako muzejní exponát. Vedle pilotů měl v kokpitu své nezastupitelné místo i trochu opomíjený palubní inženýr. Letadla nakonec uzemnila děsivá nehoda, která stále životy všech lidí na palubě.

video: Reuters