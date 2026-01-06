Stovky zrušených letů. Sníh paralyzuje Evropu

Zahraniční
Cestující na amsterdamském letišti Schiphol čelí dlouhým frontám, zpožděním a rušení letů. Letové tabule hlásí desítky odkladů a výpadků spojů, zatímco nespokojení pasažéři popisují chaos a nedostatek informací.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:46

Tusk: Transatlantická jednota ohledně Ukrajiny je zajištěna
Zahraniční
6. 1. 2026 20:44
01:03

Přichází zcela nový koncept Lega. Legendární kostičky díky němu obživnou
Technika
6. 1. 2026 20:30
00:32

Zkrat na AFCONU. Victor Osimhen se psychicky složil a chtěl střídat
Sport
6. 1. 2026 20:24
00:57

Stovky zrušených letů. Sníh paralyzuje Evropu
Zahraniční
6. 1. 2026 20:00
00:38

Na zamrzlém Lipně se potopila čtyřkolka
Krimi
6. 1. 2026 19:34
01:30

V Paříži se opět sešla koalice ochotných
Zahraniční
6. 1. 2026 18:04
01:22

Mráz kouzlí na Dolní Moravě, v Králíkách bylo osmnáct stupňů pod nulou
Domácí
6. 1. 2026 17:34
01:20

Známá cukrářka Mirka van Gils se na začátku roku bolestivě zranila
Lifestyle
6. 1. 2026 17:18
01:18

Požár na pražském sídlišti, hasiči evakuovali celý panelák
Domácí
6. 1. 2026 17:14
07:20

Stínadla se bouří
Společnost
6. 1. 2026 16:58
00:35

Práce na tunelu Homole jedou dál, bez ohledu na mrazy
Domácí
6. 1. 2026 16:46
01:02

Na Kubě jde do tuhého. Zbídačenému ostrovu hrozí po pádu Madura kolaps
Zahraniční
6. 1. 2026 15:56
02:37

Cítím se nevinen, říká psychiatr, který měl sexuálně osahávat pacientku a jezdit na ní v ordinaci jako na koni
Krimi
6. 1. 2026 15:06
01:14

Explodující petarda muži amputovala ruku
Domácí
6. 1. 2026 14:30
00:33

Vypadá jako policistka, ale není skutečná. AI profily lákají oběti podvodů
Zahraniční
6. 1. 2026 14:26
00:30

Babiš dorazil do Paříže, potká se s lídry koalice pro Ukrajinu
Domácí
6. 1. 2026 14:14
00:50

Smích na kurtu. Australan si vzal na soupeře židli
Sport
6. 1. 2026 14:02
01:44

Vyhořelý švýcarský bar neprošel požární kontrolou od roku 2019. Starosta neví proč
Zahraniční
6. 1. 2026 13:40
03:26

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila ministryně financí Schillerová
Domácí
6. 1. 2026 13:00
00:58

Ve Žďáře po osmi letech připravili ledový ovál
Domácí
6. 1. 2026 12:38

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.