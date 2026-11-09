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Lidé v Krakově uctívají památku obětí sobotní střelby

Zahraniční
Mezi oběťmi sobotní střelby v Krakově je třiapadesátiletá výtvarnice a matka čtyř dětí nebo sedmačtyřicetiletá dobrovolnice charitativní organizace. V Polsku je druhým dnem státní smutek, v samotném Krakově potrvá až do středy. Na pondělní večer město plánuje pietní akci nazvanou Tichý průvod. Při útoku zemřelo šest lidí, když mladý Polák z jedoucího vozidla začal střílet na náhodné kolemjdoucí.
video: AP
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