Lidé v Tunisku protestují proti znečišťujícímu chemickému závodu
21. 10. 2025 21:32 Zahraniční
Téměř celé město Gabes se zapojilo do generální stávky vyhlášené odborovým svazem UGTT na protest proti znečišťujícímu chemickému závodu. Podle odborů se do akce zapojilo více než 95 procent obyvatel, kteří požadují okamžité uzavření provozu ohrožujícího zdraví i životní prostředí.
00:47
Lidé v Tunisku protestují proti znečišťujícímu chemickému závodu
Zahraniční21. 10. 2025 21:32
02:50
Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu
Společnost21. 10. 2025 20:28
00:42
V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu
Zahraniční21. 10. 2025 20:10
00:38
Fotbalisté Slavie trénují na stadionu Atalanty Bergamo před zápasem v Lize mistrů
Sport21. 10. 2025 18:58
00:19
Řidič nedal přednost a střet dvou aut si vyžádal čtyři zraněné, včetně dvou dětí
Domácí21. 10. 2025 17:54
01:27
Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj
Domácí21. 10. 2025 17:38
00:39
Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina
Zahraniční21. 10. 2025 15:58
01:02
Hegseth se proletěl s elitním pilotem Top Gunu
Zahraniční21. 10. 2025 15:48
01:47
V lomu ČSA dotěžují zbytky uhlí, vzniká zde jezero
Domácí21. 10. 2025 15:22
01:53
Krumlov se definitivně loučí s vyhořelým bazénem
Domácí21. 10. 2025 15:08
00:31
Daniela Peštová září i mimo přehlídková mola
Lifestyle21. 10. 2025 15:02
04:29
Prezident Pavel jmenoval Martina Smolka ústavním soudcem
Domácí21. 10. 2025 14:54
01:22
„Péjáci“ na motorkách mají na kontě přes 90 zákroků
Domácí21. 10. 2025 12:48
00:26
Největší maďarskou rafinerii zachvátil požár. Orbán slibuje přísné vyšetřování
Zahraniční21. 10. 2025 12:38
02:15
Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Zahraniční21. 10. 2025 12:08
04:49
Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře v historii iDNES.cz
Domácí21. 10. 2025 11:48
01:25
Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená
Domácí21. 10. 2025 11:32
00:36
Je to nespravedlivé, odvolám se! Ficův atentátník dostal 21 let
Zahraniční21. 10. 2025 11:14
00:54
Polsko a Litva otevřely dálnici v klíčovém Suvalském koridoru
Zahraniční21. 10. 2025 10:52
Následující videa
00:42
V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu
00:39
Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina
01:02
Hegseth se proletěl s elitním pilotem Top Gunu
00:26