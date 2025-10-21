Lidé v Tunisku protestují proti znečišťujícímu chemickému závodu

Téměř celé město Gabes se zapojilo do generální stávky vyhlášené odborovým svazem UGTT na protest proti znečišťujícímu chemickému závodu. Podle odborů se do akce zapojilo více než 95 procent obyvatel, kteří požadují okamžité uzavření provozu ohrožujícího zdraví i životní prostředí.
video: Reuters
