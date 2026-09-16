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Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

Zahraniční
Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném provozu po veřejných silnicích, je vůbec prvním autonomním nákladním vozem zprovozněným v zemi.
video: X/@einrideofficial
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