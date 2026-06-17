Lídři G7 se vyfotili s partnery. Na summitu řešili i posílení podpory Ukrajiny
17. 6. 2026 8:22 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Hlavy států se během summitu G7 ve francouzském Évian-les-Bains sešli ke společnému fotografování se svými partnery. Vedle slavnostního programu jednali také o situaci v Hormuzském průlivu a možnostech zajištění bezpečné námořní dopravy po eskalaci napětí na Blízkém východě nebo také o posílení podpory Ukrajiny. Mezi účastníky byl i americký prezident Donald Trump či francouzský prezident Emmanuel Macron.
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