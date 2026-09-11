Jednooký lídr polských nacionalistů rozmlátil kladivem pomník banderovců
11. 9. 2026 16:54 Zahraniční
Polský politik Grzegorz Braun kladivem poškodil žulový památník na místě hrobu Ukrajinců v okrese Hrubieszów a video zveřejnil na sociálních sítích. Tvrdí, že jde o nepovolenou stavbu a památník označil za urážku památky polských obětí.
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Jednooký lídr polských nacionalistů rozmlátil kladivem pomník banderovců
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