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Nejvyšší komín Evropy jako lidský katapult. Rekordmany vystřelil rychlostí 180 km/h

Zahraniční
Španělský basejumper Dani Roman a francouzský sportovec Fred Fugen stanovili dva Guinnessovy světové rekordy s využitím speciálně navrženého šedesátimetrového lidského katapultu, instalovaného uvnitř 360 metrů vysokého komína ve slovinském městě Trbovlje.
video: AP
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