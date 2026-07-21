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Největší lijáky za posledních 20 let zasáhly Chile. Úřady hlásí nejméně deset mrtvých

Zahraniční
Prudké přívalové deště na severu Chile si vyžádaly nejméně deset obětí, přičemž čtyři lidé se pohřešují.
video: Reuters
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