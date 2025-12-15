Rozzuření fanoušci zlikvidovali stadion v Indii kvůli Messimu
15. 12. 2025 17:06 Zahraniční
Indičtí fanoušci fotbalisty Lionela Messiho zlikvidovali fotbalový stadion kvůli zkrácení jeho návštěvy. Původně se měl zdržet 45 minut, ale nakonec zůstal jen polovinu času. To jeho příznivce rozzuřilo natolik, že vthli na plochu a začali likvidovat vypavení stadionu. Důvodem byla vysoká cena vstupenek, která mnohé z nich strála polovinu týdenního platu a avizovanou hvězdu, kvůli které přišli, si užili jen chvíli.
