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U Lipska se srazil letoun s cizím objektem. Podle médií tam létal dron s výbušninou

Zahraniční
Nákladní letadlo společnosti DHL se u letiště Lipsko/Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hannoveru. Podle bulvárního deníku Bild se letadlo srazilo s dronem. Další bezpilotní letoun s připevněnou výbušninou našli krátce před tím zaměstnanci letiště na ranveji poblíž čtyř ukrajinských letadel Antonov.
video: Reuters
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