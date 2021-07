VIDEO: Litva čelí zvyšujícímu se počtu migrantů, kteří přichází do země přes Bělorusko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Litva čelí zvyšujícímu se počtu migrantů, kteří přichází do země přes Bělorusko

Litva otevře nový tábor, v němž ubytuje migranty, kteří do země v poslední době ve větším počtu přicházejí přes Bělorusko. V pondělí to oznámila ministryně vnitra Agné Bilotaitéová. Vilnius viní autoritářský běloruský režim z toho, že organizovaně přes hranice posílá do Litvy lidi zejména z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí či z Afriky.

video: Reuters