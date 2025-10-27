Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska

Zahraniční
Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům, pravděpodobně balonům, v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři dny. V předchozích případech šlo o meteorologické balony z Běloruska s pašovaným zbožím.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:08

Andrej Babiš dorazil na Hrad, s Pavlem budou jednat o vládě
Domácí
27. 10. 2025 8:48
00:42

Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska
Zahraniční
27. 10. 2025 7:34
01:11

Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby
Zahraniční
27. 10. 2025 7:28
02:43

Chata z bývalé pily dostala i nové schody do patra
Lifestyle
27. 10. 2025 0:06
02:51

Vnitřní nespokojenost nezakryjí ani šaty, ani make-up, říká Hanka Vagnerová
Společnost
27. 10. 2025 0:06
00:50

Zima přichází. V Jizerských horách začalo sněžit
Domácí
26. 10. 2025 18:38
01:21

Tunisané demonstrovali kvůli ekologické krizi v Gábesu
Zahraniční
26. 10. 2025 17:40
00:57

Vondráček: Pokud Turek neobhájí své výroky, je to vážný problém
Domácí
26. 10. 2025 16:02
02:49

V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová
Domácí
26. 10. 2025 14:00
00:41

Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, tvořila se dlouhá kolona
Domácí
26. 10. 2025 12:16
00:59

Slovenský poslanec Glück se zúčastnil oslav RT v Moskvě
Zahraniční
26. 10. 2025 12:00
00:53

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří
Zahraniční
26. 10. 2025 10:42
00:55

Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil
Zahraniční
26. 10. 2025 10:16
03:14

Mladý pár objel Evropu dodávkou a vdechl život zanedbanému domku
Domácí
26. 10. 2025 10:10
00:55

Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá
Domácí
26. 10. 2025 9:40
01:01

Požár skladu s pyrotechnikou technikou provázely výbuchy
Domácí
26. 10. 2025 9:32
03:31

Folklórní soubor Brněnský Valášek slaví 50 let existence
Domácí
26. 10. 2025 9:24
01:23

Ruský noční útok na Kyjev si vyžádal tři oběti
Zahraniční
26. 10. 2025 8:26
00:24

Trump chce nejdřív dohodu, až pak setkání s Putinem
Zahraniční
26. 10. 2025 8:06
00:50

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou
Krimi
26. 10. 2025 5:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.