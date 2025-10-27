Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska
27. 10. 2025 7:34 Zahraniční
Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům, pravděpodobně balonům, v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři dny. V předchozích případech šlo o meteorologické balony z Běloruska s pašovaným zbožím.
01:08
Andrej Babiš dorazil na Hrad, s Pavlem budou jednat o vládě
Domácí27. 10. 2025 8:48
00:42
Litevské letiště bylo znovu zavřeno, zřejmě kvůli balonům pašeráků z Běloruska
Zahraniční27. 10. 2025 7:34
01:11
Milei ustál v testu popularity. Jeho strana ovládla argentinské parlamentní volby
Zahraniční27. 10. 2025 7:28
02:43
Chata z bývalé pily dostala i nové schody do patra
Lifestyle27. 10. 2025 0:06
02:51
Vnitřní nespokojenost nezakryjí ani šaty, ani make-up, říká Hanka Vagnerová
Společnost27. 10. 2025 0:06
00:50
Zima přichází. V Jizerských horách začalo sněžit
Domácí26. 10. 2025 18:38
01:21
Tunisané demonstrovali kvůli ekologické krizi v Gábesu
Zahraniční26. 10. 2025 17:40
00:57
Vondráček: Pokud Turek neobhájí své výroky, je to vážný problém
Domácí26. 10. 2025 16:02
02:49
V programu panuje shoda. Ještě si ho ale musí přečíst Babiš, řekla Schillerová
Domácí26. 10. 2025 14:00
00:41
Dálnici D1 uzavřela nehoda pěti aut, tvořila se dlouhá kolona
Domácí26. 10. 2025 12:16
00:59
Slovenský poslanec Glück se zúčastnil oslav RT v Moskvě
Zahraniční26. 10. 2025 12:00
00:53
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří
Zahraniční26. 10. 2025 10:42
00:55
Vladimir Putin navštívil jedno z velitelství ruských sil
Zahraniční26. 10. 2025 10:16
03:14
Mladý pár objel Evropu dodávkou a vdechl život zanedbanému domku
Domácí26. 10. 2025 10:10
00:55
Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá
Domácí26. 10. 2025 9:40
01:01
Požár skladu s pyrotechnikou technikou provázely výbuchy
Domácí26. 10. 2025 9:32
03:31
Folklórní soubor Brněnský Valášek slaví 50 let existence
Domácí26. 10. 2025 9:24
01:23
Ruský noční útok na Kyjev si vyžádal tři oběti
Zahraniční26. 10. 2025 8:26
00:24
Trump chce nejdřív dohodu, až pak setkání s Putinem
Zahraniční26. 10. 2025 8:06
00:50