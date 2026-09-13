Medveděv: Litva zmizí z mapy, NATO ji neochrání
13. 9. 2026 12:28 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský exprezident Dmitrij Medveděv znovu sáhl k nukleárním hrozbám. Pokud by kvůli případnému rozmístění jaderných zbraní na jejím území došlo k vojenskému střetu s Ruskem, podle něj by země „zmizela z mapy světa“. Zároveň tvrdí, že NATO by v takovém případě neuplatnilo článek 5 o kolektivní obraně.
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