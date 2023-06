VIDEO: Vodáci sjížděli splav. Jejich pokus skončil katastrofou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vodáci sjížděli splav. Jejich pokus skončil katastrofou

Dvěma vodákům, kteří sjížděli jednu z litevských řek, se nevydařil konec jejich plavby. Poté, co projeli místo výstupu, zamířili přímo ke splavu, který není ke sjíždějní upravený. Jejich loď se pod ním zabořila do dna tak prudce, až to jednoho z vodáků vystřelilo z lodi.

video: KameraOne