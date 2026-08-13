Do Liverpoolu dorazila věrná replika Kolumbovy lodi Santa Maria
13. 8. 2026 7:42 Zahraniční
Replika legendární vlajkové lodi Kryštofa Kolumba z roku 1492 dorazila do britského Liverpoolu. Impozantní plavidlo Nao Santa Maria plulo po řece Mersey, odkud zamířilo přímo do městského přístavu. Návštěvníci zde mají možnost nahlédnout na palubu lodě, která přepsala světové mapy.
00:56
Mallorca, jak ji neznáte. Za plážemi čekají hory i vesnice jako ze středověku
Zahraniční13. 8. 2026 8:30
02:59
Trailer k filmu Jumanji: Velký útěk
Společnost13. 8. 2026 8:00
01:23
Hracholusky jsou téměř na suchu. Ani na Plzeňsku neprší
Domácí13. 8. 2026 6:04
00:36
Agresivní muž chtěl otevřít nouzový východ letadla
Zahraniční13. 8. 2026 6:00
00:34
Davy lidí sledovaly zatmění slunce
Domácí13. 8. 2026 5:46
04:47
Před 100 lety se narodil Fidel Castro
01:56
Rozhodnutí zúčastnit se reality show Extrémní proměny bylo pro Tomáše krokem k záchraně vlastního života
Lifestyle13. 8. 2026 0:06
01:09
Tomášův život komplikovala extrémní obezita. Za poměrně krátkou dobu se mu „podařilo“ dosáhnout alarmující hmotnosti 265 kilogramů
Lifestyle13. 8. 2026 0:06
02:15
Superluxusní vila na kolech. V obytňáku za 53 milionů odvezete i auto
01:44
Desítky sekund temna. Nad Španělskem proběhlo úplné zatmění Slunce
Zahraniční12. 8. 2026 21:48
00:56
Česko zažilo zatmění Slunce. V Praze je pozorovaly tisíce lidí
Domácí12. 8. 2026 21:48
01:03
Lidé vyrazili sledovat vzácné zatmění Slunce. Takto vypadá nebe nad Českem
Domácí12. 8. 2026 20:46
02:02
Značka Beefeater spojila síly s kapelou Jamiroquai
Zahraniční12. 8. 2026 20:00
00:40
Soud zamítl žalobu rodiny strojvedoucího, který zemřel u Milavčí
Domácí12. 8. 2026 18:10
00:59
Před kárným senátem Vrchního soudu v Praze stanula exekutorka Zuzana Grosamová
Domácí12. 8. 2026 16:12
01:21
V Kunčicích mají jedno z největších bateriových úložišť v Česku
Domácí12. 8. 2026 15:40
00:29