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Do Liverpoolu dorazila věrná replika Kolumbovy lodi Santa Maria

Zahraniční
Replika legendární vlajkové lodi Kryštofa Kolumba z roku 1492 dorazila do britského Liverpoolu. Impozantní plavidlo Nao Santa Maria plulo po řece Mersey, odkud zamířilo přímo do městského přístavu. Návštěvníci zde mají možnost nahlédnout na palubu lodě, která přepsala světové mapy.
video: Reuters
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