Loď v čínském přístavu Čching-tao zasáhl požár
10. 9. 2026 13:20 Zahraniční
Při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Čching-tao zahynulo nejméně 20 lidí, uvádí státní média. Po dalších pěti lidech záchranáři pátrají. Prezident Si Ťin-pching vyzval k okamžitému pátrání po pohřešovaných a k zahájení záchranných prací.
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Loď v čínském přístavu Čching-tao zasáhl požár
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