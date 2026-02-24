Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě

Dlouhé nasazení si vybírá značnou daň na námořnících sloužících na největší letadlové lodi světa, USS Gerald R. Ford, která míří na Blízký východ. Posádka se potýká s neustálými poruchami na záchodech, což nutí údržbáře k dlouhým přesčasům. Námořníci také už dlouho nevidí své blízké a nemohou se účastnit důležitých rodinných událostí.
video: Reuters
