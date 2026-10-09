Loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila do USA
9. 10. 2026 9:18 Zahraniční
Den, na který mnozí čekali. Posádka americké letadlové lodi po rekordně dlouhém pobytu na moři, od loňského listopadu, doplula k domovské základně u San Diega. Námořníky nadšeně vítaly jejich rodiny. Podívejte se na nejnovější snímky plné emocí i na záběry z cesty.
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Loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila do USA
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