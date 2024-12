VIDEO: Muž najel v Londýně do davu lidí, byl obviněn z pokusu o vraždu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž najel v Londýně do davu lidí, byl obviněn z pokusu o vraždu

Jedenatřicetiletého muž zatkla londýnská policie pro podezření z pokusu o vraždu poté, co v noci na dnešek najel autem do čtyř lidí před nočním klubem. Čtyři chodci byli převezeni do nemocnice, jeden z nich je v ohrožení života.

video: Reuters