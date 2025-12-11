„Londýn musí poctivě uvést, co přesně tam ten Hooley dělal.“ uvedla Marija Zacharovová
11. 12. 2025 16:48 Zahraniční
Na Ukrajině mimo frontu při neupřesněném incidentu během vojenských zkoušek zahynul britský výsadkář. Moskva vyzvala Londýn, který úmrtí oznámil, aby uvedl, co britský voják na Ukrajině dělal. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce.
00:48
Guvernér Newsom paroduje Bílý dům: Trump v jeho videu končí v poutech
Zahraniční11. 12. 2025 18:02
01:46
„Londýn musí poctivě uvést, co přesně tam ten Hooley dělal.“ uvedla Marija Zacharovová
Zahraniční11. 12. 2025 16:48
04:39
Soud zamítl žalobu bývalého děkana teologické fakulty Brože ve sporu s rektorkou. Jeho odvolání platí
Domácí11. 12. 2025 16:24
01:04
Hledač kovů našel na dětském hřišti v Praze předmět připomínající granát
Krimi11. 12. 2025 16:22
02:12
Trailer filmu Dream Team
Společnost11. 12. 2025 15:26
01:08
Za pár měsíců začne růst největší porodnice Česka, staveniště je už připraveno
Domácí11. 12. 2025 15:14
00:34
Syn náměstkyně šéfa CIA dostal v Doněcku bustu. Je po něm pojmenovaná i škola
Zahraniční11. 12. 2025 15:08
00:50
Polsko zadrželo ruského vědce, Kreml zuří
Zahraniční11. 12. 2025 15:04
00:47
Komisař a majitelé autoškol si založili „prodejnu řidičáků“
Krimi11. 12. 2025 14:52
00:51
V Žatci začíná proměna bývalé věznice na byty
Domácí11. 12. 2025 14:40
00:39
Babiš jel do Bruselu za šéfkou Evropské komise
Domácí11. 12. 2025 14:22
01:02
Sotva vylezl z kriminálu, začal znovu dealovat. Po roce se muž vrací za mříže
Krimi11. 12. 2025 13:46
00:57
Žena uprchla před zákonem do Kostariky, policie si ji teď vyzvedla
Krimi11. 12. 2025 13:42
00:32
Žena má za sebou extrémní proměnu. Zhubla a je k nepoznání
Lifestyle11. 12. 2025 13:36
00:43
Modelka Jenny McCarthyová výrazně zhubla a pochlubila se vyrýsovanou figurou
Společnost11. 12. 2025 13:34
00:51
David Koller se stal tváří charitativní sbírky
Lifestyle11. 12. 2025 13:26
00:55
Neodolatelná Chantel Jeffriesová dává své křivky ráda na odiv
Společnost11. 12. 2025 12:30
00:22
Turistka se zranila na hřebeni Beskyd
Krimi11. 12. 2025 11:20
01:00
Za nezákonné stíhání v kauze Opencard vysoudil exprimátor Hudeček dalších 200 tisíc korun
Domácí11. 12. 2025 10:58
00:55