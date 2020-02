VIDEO: V londýnské mešitě pobodal muž muezzina, podle policie nešlo o terorismus Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V londýnské mešitě pobodal muž muezzina, podle policie nešlo o terorismus

V londýnské mešitě byl ve čtvrtek odpoledne pobodán starší muž, podle mešity muezzin. Byl převezen se zraněními do nemocnice a jeho život není ohrožen. Policisté zadrželi ještě v mešitě 29letého muže kvůli podezření z pokusu o vraždu a vzali ho do vazby, informovaly úřady. Policie se nedomnívá, že by incident souvisel s terorismem.

video: AP