Londýnské metro praská ve švech. Je nemožné dodržet rozestupy

Po vyjádření Borise Johnsona, v kterém uvedl, že by se lidé měli postupně začít vracet do běžného života a chodit do práce, se obyvatelé Londýna začali hojně vracet do ulic. Lidé, kteří odjeli kvůli koronaviru na venkov, se nyní vrací do hlavního města. Londýnské metro je v plném provozu a je přelidněné. Bezpečnostní doporučení v podobě rozestupu mezi lidmi je aktuálně zcela nemožné dodržet.

video: Reuters