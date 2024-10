VIDEO: Londýnské metro má nové soupravy. Vandalové už je stačili posprejovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Londýnské metro má nové soupravy. Vandalové už je stačili posprejovat

Do Londýna právě dorazila první souprava vlaků Siemens Mobility určená pro linku Piccadilly londýnského metra. Je to první z celkem z 94 souprav, které německý výrobce vyvinul speciálně pro toto nasazení. Do pravidelného provozu se dostane v roce 2027. Vlak však na cestě do depa v západním Londýně stačili poškodit sprejeři ještě předtím, než stihl absolvoval první zkušební jízdu.

video: X/@TobiFrenzen, @CLondoner92