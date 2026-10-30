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Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos

Zahraniční
Z nejslavnější ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle níž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však vzala za své již několik dní po zahájení projektu. Podle mnohých na ulici vládne chaos, protože cyklisté ulici okamžitě proměnili ve svou dálnici, místní cabbies varují, že jízdy taxíkem centrem potrvají déle.
video: AP
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