Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos
30. 10. 2026 20:00 Zahraniční
Z nejslavnější ulice v Londýně na začátku týdne zmizela auta i hromadná doprava. Optimistická vize starosty Sadiqa Khana, podle níž se měla Oxford Street stát klidnou zónou pro pěší, však vzala za své již několik dní po zahájení projektu. Podle mnohých na ulici vládne chaos, protože cyklisté ulici okamžitě proměnili ve svou dálnici, místní cabbies varují, že jízdy taxíkem centrem potrvají déle.
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Londýnské Oxford Street pro pěší zatím vládne chaos
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