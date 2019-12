VIDEO: Londýnská policie našla nebezpečného sexuálního delikventa na stromě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud v Londýně poslal na 33 doživotních trestů do vězení muže, který letos na jaře během dvou týdnů spáchal sérii sexuálních útoků na desítku obětí ve věku od 11 do 71 let. Ve vězení zůstane čtyřiatřicetiletý muž minimálně 30 let.

video: Reuters