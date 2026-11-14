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V Londýně před vánoci otevřeli školu Santů

Zahraniční
V Londýně se sešli Santa Klausové, aby si ve speciální škole osvěžili své sváteční dovednosti. Každoroční školení má za cíl připravit Santy na rušné sváteční období. Účastníci se učí, jak zdokonalit muže v červeném obleku a jak komunikovat s dětmi během vánoc.
video: Reuters
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