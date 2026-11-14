V Londýně před vánoci otevřeli školu Santů
14. 11. 2026 15:46 Zahraniční
V Londýně se sešli Santa Klausové, aby si ve speciální škole osvěžili své sváteční dovednosti. Každoroční školení má za cíl připravit Santy na rušné sváteční období. Účastníci se učí, jak zdokonalit muže v červeném obleku a jak komunikovat s dětmi během vánoc.
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V Londýně před vánoci otevřeli školu Santů
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