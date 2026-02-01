Los „infiltroval“ stádo, krávy na něj zíraly

Zahraniční
Tomuto samotářskému losovi z Jižní Dakoty se očividně zastesklo po společnosti a vydal se proto na „návštěvu“ stáda krav, které se poklidně páslo na rozlehlých planinách. Nečekaný návštěvník okamžitě vzbudil jejich pozornost. Zvířata si ho zpočátku zvědavě prohlížela a když se uvelebil mezi nimi, nedůvěřivě tuto „zvláštní krávu“ s mohutným parožím očichávala. Nakonec byl ale los přijat dokonale do stáda zapadl.
video: X/@eclipsethis2003
