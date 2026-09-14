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Los zastavil provoz na hlavním nádraží ve Varšavě

Zahraniční
Neobvyklý cestující se v neděli večer zatoulal na koleje u varšavského hlavního nádraží a na více než dvě hodiny zkomplikoval železniční provoz.
video: tiktok / @lil_rzep
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