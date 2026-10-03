Ve stínu ruské hrozby. V Lotyšsku se konají nové parlamentní volby
3. 10. 2026 12:58 Zahraniční
V Lotyšsku v sobotu začalo hlasování v parlamentních volbách. Voliči si vybírají nové složení 100členného parlamentu. Volby se konají v době zvýšených obav o bezpečnost země kvůli ruské válce proti Ukrajině a narušování lotyšského vzdušného prostoru. Navzdory vzestupu populistických a protestních stran se očekává, že pobaltská země potvrdí své proevropské a proukrajinské směřování.
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