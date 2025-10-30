Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala
30. 10. 2025 8:18 Zahraniční
Dva muži, které francouzská policie zatkla v sobotu večer, částečně přiznali svou účast na loupeži šperků z Louvru. Informovala o tom pařížská prokurátorka Laure Beccuauová. Doplnila, že podle vyšetřování jsou zatčení muži přímo ti, kteří v neděli 19. října pronikli do muzea a uloupili z něj cenné exponáty.
02:58
Ochranná ruka se nad Dádou nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček
Společnost30. 10. 2025 8:28
01:01
Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala
Zahraniční30. 10. 2025 8:18
01:22
Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny
Zahraniční30. 10. 2025 7:30
00:41
Naked Attraction
00:44
Lahodný čokoládový krém
00:21
Dýňové tiramisu
00:44
Gyros kuře
00:22
Takto se vypouští chycená štika
00:40
IKEA přichází se speciální kolekcí, nabízí postel pro mobily
Domácí30. 10. 2025 0:06
02:43
Bažíme po uznání. Mrzí mě, že si to spousta kolegů nepřizná, říká herečka Maurerová
Společnost30. 10. 2025 0:06
01:15
Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku
Zahraniční29. 10. 2025 20:04
01:41
Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka
Domácí29. 10. 2025 17:14
00:36
Nizozemci hlasují v předčasných volbách. Wilderse by tentokrát mohly strany obejít
Zahraniční29. 10. 2025 17:02
01:19
Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel skoro kilo pseudoefedrinu
Krimi29. 10. 2025 16:54
01:16
Byla to satira v rámci svobody slova, říká obžalovaný a právník
Zahraniční29. 10. 2025 16:48
01:18
Plná úzkokolejka vyjela vstříc lepší budoucnosti
Domácí29. 10. 2025 16:28
01:11
Fajfky z Proseče se dostaly až do Hollywoodu
Domácí29. 10. 2025 16:00
00:31
Rusko zničilo dětskou nemocnici v Chersonu. Byl to úmysl, říká Zelenskyj
Zahraniční29. 10. 2025 15:50
02:59
Vraždící kominík si odpyká 18 let vězení. Starší zákaznici zamordoval zvlášť surovým způsobem
Krimi29. 10. 2025 15:16
01:35
Hasiči likvidovali požár vrakoviště v Ostravě
Krimi29. 10. 2025 14:54
Následující videa
01:22
Trump a Si jednali v Jižní Koreji o obchodní dohodě. Schůzka netrvala ani dvě hodiny
01:15
Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku
00:36
Nizozemci hlasují v předčasných volbách. Wilderse by tentokrát mohly strany obejít
01:16