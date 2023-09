VIDEO: V luxusním rezortu na Bali se zřítil výtah s lidmi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V luxusním rezortu na Bali se zřítil výtah s lidmi

Dva muži a tři ženy, kteří pracovali jako úklidový personál v resortu Ayuterra na Bali, jeli výtahem, kterému se však protrhlo lano. Pád výtahu do rokle měl tragické následky. Dva lidé zemřeli na místě, další tři zemřeli po převozu do nemocnice. Výtah byl využíván jak turisty, tak zaměstnanci, aby se dostali do horních pater hotelu resortu.

video: Reuters