Nedaleko Ibizy vzplála luxusní superjachta

Skoro třicetimetrová superjachta Da Vinci se potopila u pobřeží Formentery, nedaleko španělského ostrova Ibiza. Příčinou neštěstí byl rozsáhlý požár, který podle dostupných informací vypukl ve strojovně. Navzdory snaze záchranářů, včetně námořní záchranné a bezpečnostní služby, se oheň nepodařilo dostat pod kontrolu a jachta se následně potopila. Všech sedm členů posádky záchranáři včas evakuovali, včetně majitele jachty, profesionálního pokerového hráče Diega Gómeze Gonzáleze. Podle dostupných informací za jachtu zaplatil více než 20 milionů dolarů.