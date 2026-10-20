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Luxusní zboží z vyrabovaných obchodů ve Francii se objevilo na bazarech

Zahraniční
Online obchodní portál Vinted začal blokovat prodej zboží, u něhož předpokládá, že bylo ukradeno z obchodů při rabování ve Francii. Platforma pro prodej věcí z druhé ruky uvedla, že v návaznosti na víkendové nepokoje „přijala okamžitá opatření k identifikaci a odstranění nabídek souvisejících s rabováním“.
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