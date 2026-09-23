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Na cestě u Lymanu číhají desítky ukrajinských dronů

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Záběry z ruského průzkumného dronu mají ukazovat desítky ukrajinských FPV dronů rozmístěných podél cesty u Lymanu v Doněcké oblasti a připravených k nasazení. Video ilustruje rozsah, v jakém se levné malé drony staly běžnou součástí bojů na ukrajinské frontě. Ukrajinské jednotky v oblasti Lymanu dlouhodobě využívají drony ve velkém měřítku.
video: X / @Maks_NAFO_FELLA
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