Machadová potvrdila, že dala Trumpovi svou medaili spojenou s Nobelovkou
16. 1. 2026 7:50 Zahraniční
Venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machadová při setkání v Bílém domě předala prezidentovi USA Donaldu Trumpovi medaili své Nobelovy ceny míru. Schůzka, kterou Machadová označila za „velmi dobrou“, může ovlivnit, jak se Trump bude podílet na utváření politické budoucnosti Venezuely.
