Je nadutý a bojí se žen. Zacharovová nařkla Macinku z rasismu a neonacismu
20. 11. 2026 15:42 Zahraniční
Jako rasistický a neonacistický označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, který nedávno nazval ruské družstvo juniorských hokejistek mužatkami. Macinka je podle ní nadutý, přestože není žádnou hvězdou, a bojí se žen.
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